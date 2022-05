Impianto della Catanzaro Costruzioni, il Tar respinge la sospensiva chiesta dal Comune di Montallegro

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto con propria ordinanza l’istanza cautelare proposta dal Comune di Montallegro, per chiedere la sospensione dei provvedimenti autorizzativi per la realizzazione dell’impianto di trattamento dell’umido che sarebbe dovuto sorgere in contrada Rocca Di Gallo ad opera della Catanzaro Costruzioni. ” I giudici- fanno sapere dalla società- hanno ritenuto che non sussistesse alcun “periculum in mora” per sostenere l’istanza cautelare, non essendo stato ancora oggi emanato il provvedimento autorizzativo unico regionale da parte dell’Assessorato dell’Energia, e hanno condannato l’Ente al pagamento delle spese legali per 1500 euro complessivi nei confronti delle amministrazioni regionali citate, della società e dell’Azienda sanitaria provinciale”. L’udienza di merito è rinviata al 7 giugno 2023.