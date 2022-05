AICS, nominato il nuovo responsabile provinciale del tesseramento della presidenza provinciale

E’ stato nominato il nuovo responsabile provinciale del tesseramento della presidenza provinciale dell’AICS Di Agrigento. Dell’incarico è stato investito Ignazio Papia (nella foto), Comites mutuato dall’Ordine di San Giorgio (Ente Filantropico del Terzo Settore). Ha frequentato il corso nazionale “Formazione Continua” indetto ed organizzato della Direzione Nazionale dell’AICS proprio per aggiornare e conferire un’alta formazione ai Dirigenti e collaboratori provinciali in un tempo sia di riforme sia di emergenza sanitaria. Il responsabile provinciale del Ttsseramento è una figura importante ed essenziale, specialmente dopo la riforma del Terzo Settore e dell’impresa sociale (legge delega 106/2016), che ha visto tantissime associazioni disorientate negli adeguamenti statutari e negli adempimenti fiscali. Il nuovo responsabile già sostiene e supporta le varie realtà associative territoriali e le cooperative sociale affiliate all’Ente Nazionale AICS, fondato nel 1962 dal Ministro del Lavoro Giacomo Brodolini. Il Comites Papia dichiara: “Sono onoratissimo dell’incarico ricevuto, cosciente che l’assistenza che sto fornendo a tanti presidenti possa servire a costruire delle realtà sociali funzionali e migliori. Ho percepito che questo incarico da un senso positivo alla mia vita. Spesso gli altri giudicano più le vite altrui senza vivere pienamente la propria. Il sentirmi parte di un’organizzazione nazionale come quella dell’AICS con più di un Milione e duecentoquaranta mila tesserati, mi da una motivazione in più sia per il territorio agrigentino sia per l’Ordine di San Giorgio dal quale provengo”. La Dama di San Giorgio, Giuseppina Taibi, presidente dell’Organizzazione di Volontariato che distribuisce a Palma di Montechiaro circa 90 quintali di cibo a più di 1800 indigeti, 420 famiglie, ha dichiarato: “Il Comites Papia sin da subito si è dimostrato non solo paziente e disponibile ma ha supportato sia me che i miei 46 volontari, creando un clima familiare importante. Tanti auguri dai fratelli professi e novizi dell’Ordine di San Giorgio di Palma di Montechiaro per un buon cammino nella fede e nel sociale”.