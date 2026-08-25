AGRIGENTO – Il Comune si attivi subito per l’accreditamento al Portale Impianti Sportivi della Regione Siciliana, così da non rischiare di perdere le opportunità legate ai finanziamenti FSC 2021-2027. A sollecitare l’amministrazione è il consigliere comunale Gerlando Piparo, che richiama l’attenzione sull’Avviso pubblico regionale per la concessione di contributi destinati all’impiantistica sportiva.

«Invito l’Amministrazione comunale di Agrigento ad attivarsi tempestivamente per procedere all’accreditamento sul Portale Impianti Sportivi della Regione Siciliana, propedeutico alla gestione delle istanze relative all’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva a valere sui Fondi FSC 2021-2027», afferma Piparo.

La documentazione predisposta dalla Regione indica la procedura necessaria per l’accreditamento dell’Ente: accesso tramite SPID o CIE, validazione della PEC, inserimento dei dati del legale rappresentante e del Comune e caricamento della documentazione richiesta. Una volta completato e accettato l’accreditamento, sarà possibile accedere alla gestione dell’istanza.

Per Piparo si tratta di un passaggio che il Comune non può sottovalutare, soprattutto alla luce delle condizioni di diversi impianti sportivi cittadini e della necessità di programmare interventi di riqualificazione, adeguamento e potenziamento.

«È un’opportunità che il Comune di Agrigento deve seguire con la massima attenzione – sottolinea il consigliere comunale –. Le condizioni di diversi impianti sportivi cittadini e la necessità di programmare interventi di riqualificazione, adeguamento e potenziamento rendono indispensabile intercettare ogni possibile fonte di finanziamento regionale, nazionale ed europeo».

Da qui la richiesta rivolta direttamente al sindaco Michele Sodano, all’assessore competente e agli uffici comunali affinché venga verificato immediatamente lo stato della procedura.

«Qualora non sia stato già fatto – prosegue Piparo – bisogna procedere senza indugio all’accreditamento dell’Ente e a tutti gli adempimenti necessari per consentire al Comune di partecipare all’Avviso».

Il consigliere chiede inoltre una ricognizione degli impianti sportivi comunali, in modo da individuare le strutture e gli interventi che potrebbero essere candidati ai finanziamenti e predisporre per tempo la necessaria documentazione tecnica e amministrativa.

«Agrigento ha bisogno di impianti sportivi moderni, sicuri e pienamente fruibili. Lo sport rappresenta un servizio fondamentale per i giovani, le famiglie e le associazioni sportive della città e non possiamo permetterci di lasciare inutilizzata alcuna opportunità di finanziamento».

Per Piparo, dunque, occorre muoversi in anticipo, individuando priorità e progetti sui quali puntare: «L’obiettivo deve essere chiaro: Agrigento deve farsi trovare pronta e concorrere alle risorse disponibili, trasformando i finanziamenti in interventi concreti per lo sport e per la città».

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