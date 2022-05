Imola e Agrigento in campo per gara 4

Secondo matchpoint per chiudere la serie ed approdare in semifinale dei playoff. La Fortitudo Agrigento questa sera con palla a due alle 20,30 ritorna sul parquet del PalaRuggi per gara quattro contro l’Andrea Costa Imola. Avversario che sta dando parecchio filo da torcere alla squadra del presidente Gabriele Moncada tanto da essere riuscita ad allungare la serie. Dopo le prime due gare vinte con fatica sul fortino di casa, venerdì sera è stata Imola a trionfare con il punteggio di 67-63.

Una gara super equilibrata che Imola ha portato a casa nel finale grazie a Trentin, Vigori e Corcelli, trovando risorse extra quando serviva. Per coach Catalani è pesata l’assenza di Peterson. L’estone, dicono dalla Moncada, tornerà disponibile questa sera. Al PalaRuggi Agrigento però deve gettare il cuore oltre l’ostacolo se vuole chiudere la serie. Anche in gara tre, alla squadra di coach Catalani è bastato poco per innescare il talento offensivo e tenere il gioco sui binari di un equilibrio che la squadra di casa ha provato a smuovere coinvolgendo presto tutta la panchina e tenendo un’intensità altissima alla lunga premiata con l’allungo firmato da Corcelli e Fazzi in chiusura di frazione. Ma se nelle prime due gare abbiamo assistito ad un’Agrigento che è venuta fuori prepotentemente dopo la pausa lunga, in gara tre è successo l’esatto opposto. Il parziale del terzo quarto parla chiaro: un 16 -8 che non lascia scampo. Gara 4 sarà scontro totale, Imola vorrà riaprire la serie ed Agrigento chiuderla definitivamente ed evitare Gara 5 sin dai quarti di finale. Top scorer del match per la Fortitudo è Nico Morici con 14 punti seguito da Chiarastella e Ambrosin con 11 punti. Questa sera ancora una volta ci si aspetta un match molto fisico e basato sulla forza della difesa che dovrà tenere a bada l’onda d’urto delle bocche di fuoco avversarie. In attacco però coach Catalani deve sperare nella maggiore continuità dei suoi. Va ricordato che Imola nel 2022 in regular season ha sempre vinto.