Immigrazione, strsage del 3 ottobre: iniziative a Lampedusa

Il prossimo 3 ottobre ricorre il sesto anniversario di quella che viene ricordata come una delle piu’ gravi stragi di migranti del Mediterraneo. Una imbarcazione con a bordo oltre 500 persone e’ affondata quando ormai si trovava di fronte la costa di Lampedusa: morirono 366 migranti, 155 furono salvati. Il Comune di Lampedusa e Linosa e’ ente capofila del progetto comunitario “Snapshots from the Borders”, che organizza e promuove una serie di iniziative per ricordare questo drammatico episodio e per onorare il ricordo delle vittime. “Per costruire un futuro migliore – dice Toto’ Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa – dobbiamo custodire la memoria. Solo ricordando quello che e’ successo, possiamo impegnarci per impedire che accada di nuovo”. Quest’anno, oltre alle iniziative che si svolgeranno a Lampedusa ed a Palermo, nell’ambito del progetto Snapshots sono stati organizzati eventi in 30 capitali e citta’ europee (appuntamenti culturali, proiezione di documentari, dibattiti, mostre, flash-mob, concerti) per sensibilizzare i cittadini sui differenti temi ed aspetti legati alle migrazioni e per sostenere la petizione che ha come obiettivo la richiesta alle istituzioni dell’UE di proclamare il 3 Ottobre “Giornata Europea della Memoria e dell’Accoglienza”. (ITALPRESS)