Fridays for future, tutte le classi della “Nuova Manhattan” impegnate per l’ambiente

Fridays for future

Oggi anche la scuola primaria “Nuova Manhattan” che fa parte dell’istituto comprensivo statale “Rita Levi Montalcini, guidato dal dirigente prof. Luigi Costanza, si è voluta unire alla grande manifestazione mondiale, Sciopero per il clima, che ha promosso la sedicenne Greta Thunberg , che ha coinvolto gli studenti di tutto il mondo e che è arrivato al suo terzo sciopero mondiale dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio coinvolgendo 180 piazze italiane e 27 paesi del mondo.

Dopo un lavoro di sensibilizzazione che i docenti hanno fatto nei giorni scorsi sul clima, sull’inquinamento, sulla necessità di riciclare e differenziare, oggi hanno dato vita ad una vera Kermesse di eventi: canti, balli, cori, cartelloni hanno inneggiato all’urgenza di una riconversione ecologica del mondo industriale e alimentare ma anche l’esigenza di nuovi modelli di vita e di comportamenti più rispettosi dell’ambiente, della salute del pianeta e di quella degli uomini.

Gli alunni hanno mostrato vivo interesse, entusiasmo, e coinvolgimento emotivo per queste tematiche che sono intramate col loro futuro, che vestono i loro progetti e i loro sogni.

E’ stato realizzato un “coding” dall’inglese programmazione , grazie al quale attraverso una serie di attività tecniche è possibile sviluppare un pensiero creativo e computazionale nei bambini propedeutico per lo sviluppo di capacità e attitudine a risolvere i problemi sempre complessi.

Attraverso lo studio degli spazi e dei colori, è stato realizzato nel cortile della scuola un fiore di superficie pari a 35 metri quadri che grazie a delle tessere colorate poste da ogni alunno ha preso vita, forma e odore.

Non si può certo dire che la speranza del futuro sia un fiore debole e senza radici nel cuore degli alunni della Nuova Manhattan ed è con questo spirito che vengono educati ad un mondo migliore gli alunni di questa scuola primaria perché “Fridays for future” non sia solo un evento ma sia il primo passo verso la costruzione di una vita nuova e di un “Fridays for life” per i bambini di oggi e di domani, di tutto il mondo.