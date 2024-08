Un’imbarcazione ha preso fuoco probabilmente per un guasto tecnico, in zona Cala Uccello a Lampedusa e le due persone che si trovavano a bordo si sono tuffate in mare. L’esplosione ha investito in pieno uno dei due occupanti. A recuperarli, un giovane con un gommone che li ha portati subito a terra a Cala Pisana, dove il ferito, un lampedusano di 49 anni, è stato poi trasportato al Poliambulatorio. Ha riportato gravi ustioni su varie parti del corpo, poi sarebbe stato trasferito in elisoccorso presso la terapia intensiva a Palermo. L’altro passeggero è rimasto illeso. La Capitaneria di Porto di Lampedusa ha avviato le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.