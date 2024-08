La Cassazione ha confermato la sentenza di fine ottobre del 2023 della Corte d’appello di Palermo, che è poi la stessa pronunciata dal tribunale di Agrigento. Definitivamente condannati i tre palmesi che il 18 maggio del 2020 segregarono, picchiarono e rapinarono in casa, in contrada “Zaccanello” a Racalmuto, tre anziani fratelli (fra cui una donna). Inflitti 11 anni e 6 mesi di reclusione ad Antonino Manganello, 51 anni; 10 anni e 4 mesi al fratello Alfonso Manganello di 53 anni e 8 anni e 5 mesi per Carmelo Marino, 42 anni. I fratelli di 73, 79 e 83 anni il 18 maggio del 2020 erano stati sorpresi mentre si trovavano nell’orto della loro abitazione.

Secondo la ricostruzione dell’episodio, vennero strattonati con violenza e minacciati dai rapinatori che hanno razziato l’abitazione portando via circa un bottino di oltre 50mila euro. I banditi, in particolare, sono riusciti a portar via soldi e oggetti in oro custoditi dietro la lavatrice e 4 buoni del tesoro da 2.500 euro ciascuno che erano in un cassetto. In precedenza era stato già assolto, “per non aver commesso il fatto”, un quarto palmese di 41 anni, che aveva scelto il rito abbreviato.