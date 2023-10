Questa mattina la Capitaneria di porto di Porto Empedocle ha organizzato un’esercitazione antincendio ed antinquinamento nella quale sono stati coinvolti tutti i soggetti a vario titolo facenti parte del sistema della Protezione civile della Provincia di Agrigento. L’evento rientra tra le iniziative poste in essere in occasione della “Settimana nazionale della protezione civile”, in concomitanza della “Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali”.

Raccogliendo le direttive del prefetto di Agrigento Filippo Romano è stata organizzata un’attività addestrativa che ha visto anche il coinvolgimento attivo delle scuole; in particolare più di cinquanta studenti provenienti dall’Istituto Tecnico Nautico “Gallo” di Porto Empedocle hanno assistito all’esercitazione direttamente dalla banchina Sciangula del Porto di Porto Empedocle.

Tutte le attività in programma si sono svolte alla presenza di Elisa Vaccaro capo di gabinetto della Prefettura di Agrigento, a testimonianza del rilievo che si è voluto dare alla “Settimana della Protezione Civile”; ciò soprattutto di al fine di promuovere soprattutto tra i giovani una cultura della protezione civile. L’esercitazione di oggi ha avuto come scenario la simulazione di un incendio a bordo del Supply Vessel Sea Runner, in navigazione per il rientro da attività logistica sul Campo Cassiopea (poco distante dalla costa di Licata) con a bordo 7 persone d’equipaggio.

Nell’esercitazione è stata inclusa anche un’emergenza medica connessa con la ricerca ed il successivo ritrovamento nelle acque antistanti il porto di due membri dell’equipaggio, rimasti gravemente ustionati.