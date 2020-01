Al Ristorante Kokalos di Agrigento, si è tenuto un incontro dibattito e formativo sull’importanza del servizio di sala. Errori e correzioni per le nuove classi generazionali.Gli approfondimenti qualificati sono rivolti a persone che non hanno nessuna esperienza, ma anche a coloro che vogliono migliorare le proprie competenze. Intervista in video al portavoce dell’Imahr (Internationa Maitres Association Hotel Restaurant), Gerlando Lorenzano – GUARDA IL VIDEO