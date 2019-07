IlluminiAMO Agrigento: c’è voglia di riscatto

C’è una gran voglia di riscatto, di sapere, di conoscere e di riappropriarsi della città. Lo dimostrano ormai gli oltre quattrocento cittadini che ad ogni evento organizzato dal movimento

Agrigento2030 partecipano costantemente, formando un fiume in piena tra le vie del centro storico. IlluminiAMO Agrigento come la metropolitana urbana sono diventati ormai un appuntamento fisso per molti Agrigentini e anche turisti, quasi a colmare quel vuoto di eventi di intrattenimento che mancano in città.

Questa volta le luci delle torce hanno illuminato un itinerario inedito legato alla frana del 66 di cui ricorre il 53° anniversario.

Si è andati alla grande scoperta delle fornaci medievali di Santa Lucia, tra i rarissimi esempi di fornaci di questo tipo, noti in Sicilia, il fascino di Santa Croce e della storia legata alla frana del 66’ e per finire i segreti dello Steri grande, del casato nobile dei Chiaramonte, recentemente restaurato.

L’evento è stato realizzato grazie alla Curia Arcivescovile, associazione centro storico di Agrigento e l’ArcheoClub.