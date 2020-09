Illegittima diffusione dell’immagine, condanna per una TV nazionale

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 settembre, ha condannato una nota emittente televisiva nazionale, per violazione del Dlgs n. 196/2003 (Codice della Privacy), al risarcimento dei danni patiti in favore dei ricorrenti G.C. e L.F., per illecito trattamento dei dati personali, allorchè ha diffuso e messo in onda, nei telegiornali nazionali, un servizio televisivo in cui sono state illecitamente riprodotte immagini ritraenti due minori e ciò senza il prescritto consenso degli esercenti la potestà genitoriale. La illegittima diffusione dell’immagine integrale dei due bambini è stata effettuata, per di più, in mancanza delle accortezze necessarie, quale la “pixelatura” del volto dei minori ritratti. Il difensore dei ricorrenti, Avv. Calogero Petix, esprime viva soddisfazione per il risultato ottenuto, attesa la dannosità della condotta posta in essere dalla emittente soccombente.