I tre tenori gustano la cucina locale: Piero Barone si concede una serata alla pizzeria “I Sitari”

Piero Barone si gode le serate estive nella sua Agrigento, mentre si avvicina un evento importante per lui e i suoi compagni de Il Volo. Sabato 31 agosto, i tre artisti del gruppo – Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – registreranno lo speciale musicale di Natale che andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 24 dicembre, con un repertorio interamente dedicato alle più belle arie e canzoni natalizie.

Il giorno successivo, domenica 1 settembre, gli artisti saranno impegnati nella registrazione di un grande concerto televisivo che sarà trasmesso dall’emittente pubblica PBS (Public Broadcasting Service) in tutti gli Stati Uniti a partire dalla fine di novembre e per tutto il 2025. Questo spettacolo, inoltre, grazie a un accordo con un’agenzia di distribuzione internazionale, verrà trasmesso anche su reti televisive di molti altri Paesi del mondo, tra cui Brasile, Cile, Francia, Germania e Belgio. I principali promotori internazionali saranno presenti tra il pubblico della seconda serata.

I tre artisti saranno anche protagonisti di clip promozionali per “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. Gli spot TV, girati nella suggestiva cornice della Valle dei Templi, saranno trasmessi su Canale 5.

«Un’occasione straordinaria – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – non solo per la promozione di Agrigento 2025, ma per tutta l’Isola. Gli artisti de Il Volo, con l’unicità delle loro voci, rappresentano la grande tradizione canora italiana a livello nazionale e internazionale. Sono tre ragazzi molto amati dal pubblico e profondamente legati alla Sicilia e al territorio di Agrigento, anche perché uno di loro, Piero Barone, è nato a Naro, proprio nell’Agrigentino. Dopo Pompei, Matera e Verona, è un grande onore che questi artisti abbiano scelto la nostra Regione e un luogo iconico come la Valle dei Templi per le loro esibizioni, che saranno trasmesse a livello mondiale, portando a un vastissimo pubblico l’immagine migliore della Sicilia».

Per l’occasione, verrà allestito un palco a terrazze di fronte al maestoso Tempio della Concordia. Questo non sarà soltanto uno sfondo, ma diventerà un elemento scenografico centrale, esaltato da un raffinato gioco di luci. Sul palco, oltre ai tre cantanti, si esibiranno anche un coro e un’orchestra, creando un’esperienza immersiva che darà nuova vita e visibilità a uno dei luoghi più iconici della Sicilia.

Nel frattempo, ieri Piero Barone ha trascorso una piacevole serata assaporando la pizza presso “I Sitari”, una delle pizzerie più rinomate della città, apprezzando la qualità della pizza offerta.