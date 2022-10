Il velista Andrea Barbera sul podio del “Round Aeolian race 2022”

Andrea Barbera continua a far parlare di se. Il velista di Agrigento, in uno spettacolare scenario, cui fanno da cornice la costa nord della Sicilia e le Isole Eolie, si è distinto a Capo d’Orlando nel corso della regata “Round Aeolian race 2022”, dall’alto profilo tecnico, che ha un percorso di circa 140 miglia.

Tra le caratteristiche dominanti della RAR, oltre ai suggestivi paesaggi delle sette isole che fanno da boe, c’è la possibilità di navigare scegliendo il senso di percorrenza del campo di regata, orario o antiorario. Andrea Barbera atleta dello Yacht Club Capo d’Orlando a bordo di Joshua 2 , uno Zigurrat 9.95 di Salvatore Caradonna socio del Centro Velico Siciliano, ha tagliato il traguardo secondo di classe e terzo Overall.