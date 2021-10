Il velista agrigentino Andrea Barbera nel comitato scientifico del Trofeo del Mare.

Il velista agrigentino Andrea Barbera eletto nel comitato scientifico del Trofeo del Mare.

Il Trofeo del mare International Maritime Hawards, giunto alla sua ventiduesima edizione, nasce con l’obiettivo di mettere in risalto tutte le eccellenze, uomini, donne, istituzioni che con impegno e passione operano nel Mediterraneo e che possono essere d’esempio per le future generazioni. Il Trofeo del Mare è l’unico evento in Italia a trattare il tema mare nelle sue più ampie declinazioni: ambiente, letteratura, archeologia subacquea, cinema e teatro e tv, sport, giornalismo, imprenditoria, cooperazione e solidarietà. Nel suo albo d’oro ricordiamo Luca Zingaretti premiato nel 2003, l’apneista Enzo Maiorca premiato nel 2005, il grande Sebastiano Tusa premiato nel 2009, L’artista Piero Guccione premiato nel 2010 e la presentatrice Donatella Bianchi premiata nel 2015. Da quest’anno a far parte del comitato scientifico c’è anche il velista agrigentino Andrea Barbera già insignito del prestigioso riconoscimento nel 2016 con la motivazione “per averci regalato le emozioni più intense ed autentiche nel racconto del suo rapporto con il mare. Le avventure, gli studi, le sfide ci consegnano lo spirito più profondo dell’andare per mare: respirare il sapore della libertà”. L’importante incarico affidato ad Andrea Barbera avrà una durata di tre anni. Insieme a lui fanno parte del comitato scientifico Barbara Davidde Soprintendente Nazionale del Mare, Rosalba Giugni Presidente Nazionale Associazione Marevivo Onlus, Eleonora De Sabata Giornalista divulgatrice scientifica coordinatrice Clean Sea Life , Monica Blasi Biofisica Presidente Filicudi WildLife Conservation e Alessandro Filippini Giornalista Redazione Mare Tg2. La ventiduesima edizione si svolgerà il 3 e 4 settembre 2022 e avrà come location la splendida cornice del porto turistico di Marina di Ragusa. www.trofeodelmare.it