Amministrative. Servire Agrigento “analizza” il voto

Incontro politico programmatico in un noto hotel di Agrigento di Servire Agrigento, con amici, simpatizzanti e amministratori locali “per analizzare – scrivono dal movimento provinciale- il recente voto delle amministrative e avviare il percorso in vista delle regionali del prossimo anno in cui il Movimento farà la sua parte in maniera forte e decisa. Servire Agrigento come modello da esportare all’Ars. I recenti dati delle amministrative hanno ampliato il preoccupante fenomeno dell’astensionismo. Ripartire dalle idee, dai valori e dalle esigenze dei territori e della gente per recuperare i delusi e colmare il vuoto politico e di rappresentatività che ha fatto sì che questa terra continui ad essere tradita e mortificata da chi, invece, dovrebbe difenderla e rappresentarla.”