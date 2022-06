Il velista agrigentino Andrea Barbera in regata al nastro Rosa Tour

Partirà mercoledì 15 giugno dal porto di Genova la regata d’altura offshore NASTRO ROSA TOUR. 10 Team si sfideranno in un giro d’Italia a vela suddiviso in 8 tappe con un gran finale a Venezia il 9 luglio. 2200 chilometri di mare a bordo dei nuovissimi monoscafi monotipo “Beneteau Figaro 3”, la prima barca di produzione di serie dotata di Foil, con un gran finale a Venezia il 9 luglio. Un evento organizzato dalla Marina Militare Italiana insieme al Ministero della Difesa in collaborazione con la Gazzetta dello Sport deve il suo successo al patron Riccardo Simoneschi che ha riportato in auge un format vincente degli anni 90, Il giro d’Italia a vela di Cino Ricci. Il velista Agrigentino Andrea Barbera atleta dello Yacht Club di Capo d’Orlando sarà al comando del Team Sanfer/Visconti in coppia alternata con Silvano Faraon e Giovanni Campi atleta esperto dello yacht Club di Bergamo. Barbera, vincitore del prestigioso premio Velista dell’Anno Tag Heuer 2020, reduce in passato di numerose avventure tra le quali anche 2 giri d’Italia a vela, ritorna quindi sui campi da regata nazionali rappresentando i colori della Trinacria e della sua città Agrigento.

Per seguire la regata basterà collegarsi con il sito www.nastrorosatour.it dove un tracking permetterà di seguire la posizione delle imbarcazioni in tempo reale.