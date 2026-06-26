Oltre settecento indagini in poco meno di un anno e mezzo, sequestri per oltre 39 milioni di euro per evasione fiscale e nell’ambito della criminalità organizzata, scovati 32 evasori totali e 170 lavoratori in nero o irregolari. Sono alcuni dei risultati ottenuti nel corso delle attività svolte dalla Guardia di finanza di Agrigento tra il primo gennaio 2025 e il 31 maggio 2026. Il bilancio è stato reso noto in occasione del 252esimo anniversario della fondazione del Corpo. Ad Agrigento la cerimonia si è svolta nella splendida cornice della sala Zeus del Museo archeologico “Griffo”. A fare gli onori di casa il comandante provinciale, colonnello Gabriele Baron. Presenti tutte le massine autorità istituzionali, civili e militari della provincia. In prima fila il nuovo sindaco di Agrigento Michele Sodano.

Primo dell’inizio della cerimonia il prefetto Salvatore Caccamo e il colonnello Baron hanno passato in rassegna un picchetto d’onore formato da una delegazione di finanzieri nel cortile interno del sito archeologico. Da evidenziare lo straordinario gioco di luci sul Telamone illuminato con i colori del Tricolore. Poi ha preso la parola il comandante provinciale della Guardia di finanza, Gabriele Baron illustrando il bilancio delle attività che ha interessato tutti i principali settori della sicurezza economico-finanziaria, dal contrasto all’evasione fiscale alle frodi sui fondi pubblici fino alla lotta alla mafia e contro il riciclaggio, ma anche arresti e sequestri sul contrasto al traffico di droga.

Nel 2025 e nei primi cinque mesi del 2026, la Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito 6 mila interventi e 700 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni criminali: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese.

Sul fronte fiscale le Fiamme gialle hanno eseguito 80 verifiche e controlli e 93 indagini di polizia giudiziaria, denunciando 36 persone per reati tributari. Le indagini hanno inoltre consentito di proporre sequestri per circa 22,5 milioni di euro ritenuti profitto di evasione e frodi fiscali. Individuati anche 32 evasori totali e 170 lavoratori in nero o irregolari. All’Agenzia delle entrate sono state avanzate 25 proposte di cessazione della partita Iva nei confronti di soggetti ritenuti fiscalmente pericolosi, mentre sono stati segnalati per il blocco oltre 9 milioni di euro di crediti fiscali non spettanti.

Nella tutela della spesa pubblica i finanzieri hanno eseguito 483 interventi, compresi 83 controlli sui progetti finanziati con il Pnrr per oltre 12 milioni di euro. Le frodi accertate ai danni del bilancio nazionale e dell’Unione europea superano i 6 milioni di euro mentre le indagini nel settore hanno portato alla denuncia di 251 persone e alla segnalazione di 75 responsabili per danno erariale alla Corte dei conti. In materia di appalti sono state monitorate procedure di affidamento e lavori per oltre 43 milioni di euro.

Nel contrasto alla criminalità economica e organizzata sono state concluse 177 indagini patrimoniali che hanno portato a sequestri, confische e amministrazioni giudiziarie di beni e valori per circa 17 milioni di euro. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono state denunciate 22 persone con sequestri per oltre 430 mila euro, mentre nei procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione sono state denunciate 12 persone con sequestri per 100 mila euro.

Sono stati eseguiti oltre 250 accertamenti richiesti dalla Prefettura, in gran parte finalizzati al rilascio della documentazione antimafia. L’attività sul territorio ha consentito anche di sequestrare oltre 30 chilogrammi di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e marijuana. Sul fronte della tutela del mercato sono stati inoltre sequestrati 11 mila prodotti contraffatti o non sicuri, oltre 15 mila litri di vino e più di 6 mila chili di prodotti agroalimentari con marchi contraffatti o false indicazioni di origine. Nel settore dei giochi illegali sono stati scoperti 10 punti clandestini di raccolta scommesse con cinque persone denunciate.

A margine della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti ai finanzieri che si sono distinti per coraggio, professionalità e senso del dovere in attività investigative e di soccorso. Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente della Repubblica al maresciallo capo Filippo Bellia, in servizio presso la Compagnia di Sciacca.



Croce d’oro sormontata da stelletta aurea per 40 anni di servizio nel Corpo della Guardia di Finanza al luogotenente Claudio Carmelo Bonelli, in servizio presso la Tenenza di Licata e al brigadiere Antonello Mandracchia, in forza al Comando provinciale di Agrigento.



Croce d’oro per 25 anni di servizio nel Corpo della Guardia di Finanza all‘appuntato scelto qualifica speciale Giovanni Insollitto, in servizio presso il Gruppo di Agrigento, all’appuntato scelto qualifica speciale Tommaso Todaro, in servizio presso il Gruppo di Agrigento e all’appuntato scelto Francesco Bilà, in servizio presso la Compagnia di Sciacca.



Croce d’argento per 16 anni di servizio nel Corpo della Guardia di Finanza al maresciallo ordinario Antonino Inzerillo, in servizio presso la Compagnia di Sciacca, al maresciallo ordinario Venerando Ragusa, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento e all’appuntato scelto Agostino Merendino, in servizio presso la Tenenza di Porto Empedocle.

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