Il Val d’Akragas porta la Sicilia a Karlsruhe: tappa tedesca per la compagnia agrigentina del folklore

Dopo il successo in Algeria lo scorso mese, la Compagnia del Val d’Akragas è appena rientrata dalla Germania, dove ha partecipato a un evento internazionale di folklore a Karlsruhe, città simbolo della cultura e dell’innovazione europea.

L’ensemble agrigentino, ambasciatore della tradizione popolare siciliana, è stato invitato dal Comitato del Festival per rappresentare l’Italia nell’ambito di una manifestazione che ha visto la partecipazione di gruppi provenienti da tutto il mondo, in uno scambio culturale ricco di musica, danza e memoria identitaria.

Il 2025 si conferma un anno di intensa attività per il Val d’Akragas, che ha già portato la propria arte e i propri costumi a Verona, Londra, New York, Istanbul, Saint Ghisland, Bruxelles, Algeri e ora Karlsruhe, raccogliendo successo, applausi e simpatia in ogni tappa.

Karlsruhe, residenza storica dei Granduchi di Baden e oggi sede del celebre Karlsruhe Institute of Technology, è nota per essere un polo accademico d’eccellenza e una città multiculturale, insignita nel 2009 del titolo di “Luogo della diversità” dal governo federale tedesco. In questo contesto, la presenza del gruppo agrigentino ha assunto un valore simbolico e diplomatico, rafforzando i legami culturali tra la Sicilia e la Germania.

Durante il soggiorno, oltre alle esibizioni, si sono tenuti incontri istituzionali con rappresentanti delle autorità locali e della cultura, in un clima di amicizia e reciproco riconoscimento tra le città di Akragas e Karlsruhe.

“Attraverso i nostri canti, le nostre danze e i nostri costumi, abbiamo portato con orgoglio l’anima della Sicilia – ha commentato la compagnia –. Ogni palco è per noi un’occasione per raccontare Agrigento, oggi Capitale Italiana della Cultura 2025”.

La prossima settimana riprenderanno le attività dedicate ai più piccoli, segno di un impegno che non si ferma mai: trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale della nostra terra e continuare a far volare il nome di Agrigento nel mondo, a passo di danza.

