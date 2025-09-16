Grotte, completata la ristrutturazione della scuola media: “Una scuola più bella, sicura ed efficiente per i nostri ragazzi”

GROTTE – Con l’inizio del nuovo anno scolastico, arriva una buona notizia per studenti, docenti e famiglie del comune di Grotte: è stata completata la consegna ufficiale della scuola media, dopo un articolato intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica.

Il progetto, dal valore complessivo di 838.900 euro, è stato finanziato per 698.361,74 euro con fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e per 140.538,26 euro attraverso il “Conto Termico 2.0”. Un investimento significativo che ha consentito di restituire alla comunità un edificio scolastico più moderno, funzionale e sostenibile, con ambienti rinnovati e maggior comfort per studenti e personale.

“Si tratta di un intervento di grande rilievo per il nostro paese – ha dichiarato con soddisfazione il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza –. Abbiamo restituito ai nostri studenti una scuola più bella, sicura ed efficiente, all’altezza delle esigenze educative di oggi. Era un obiettivo ambizioso e oggi è una realtà”.

I lavori hanno interessato l’intero edificio scolastico, con il rifacimento degli impianti, interventi sull’involucro edilizio, l’installazione di nuovi infissi ad alta efficienza e la realizzazione di un sistema di illuminazione più performante e a basso impatto ambientale.

“La scuola è uno dei luoghi più importanti della nostra comunità – ha aggiunto Provvidenza –. Investire sull’istruzione significa investire sul futuro, sulla formazione dei nostri giovani e sulla qualità della vita del nostro territorio. Ringrazio l’Ufficio Tecnico comunale, i progettisti, il direttore dei lavori e l’impresa, per l’ottimo lavoro svolto con serietà e dedizione”.

Un ringraziamento particolare il primo cittadino lo ha rivolto anche alla dirigenza scolastica, ai docenti e agli studenti, che per un intero anno hanno svolto le attività didattiche in un plesso provvisorio, accettando il disagio con pazienza e spirito di collaborazione.

“È anche grazie alla collaborazione della scuola se siamo riusciti a portare a termine questo percorso. Ora gli studenti possono rientrare in un ambiente finalmente adeguato e accogliente, pronto ad accompagnarli nel loro cammino di crescita”.

L’inaugurazione della nuova scuola media segna una tappa importante nel programma di riqualificazione degli edifici pubblici portato avanti dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini.

“Abbiamo ancora tanto da fare – ha concluso il sindaco – ma ogni traguardo raggiunto ci dà la forza di guardare avanti con fiducia. A tutti gli studenti e al personale scolastico, auguro un anno sereno, ricco di impegno, soddisfazioni e nuove scoperte”.

