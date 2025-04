SicilyFest

Londra 1 / 4 maggio 2025

Il Val d’Akragas, dopo New York, partecipa al SicilyFest di Londra

La compagnia del Val d’Akragas, dopo il successo di qualche settimana addietro a New York con lo spettacolo dedicato a Luigi Pirandello, partirà per Londra partecipando dal 1° al 4 ° maggio al SicilyFest.

L’evento non e’ solo il primo e piu’ grande evento food&drink Festival a Londra dedicato alla Sicilia ma un vero tuffo nel cuore del mediterraneo con la presenza dinamica di artisti, giocolieri e ballerini.

La compagnia agrigentina arriverà a Londra nelle prossime ore per regalare momenti di spettacolo sulla cultura popolare siciliana ai tantissimi visitatori presenti.

SicilyFEST London è un viaggio culinario dedicato alla Sicilia che permette di assaporare i vivaci aspetti dello street food tradizionale all’enogastronomia ed alla identità della Sicilia con le sue straordinarie bellezze.

In questa occasione il Val d’Akragas parteciperà agli eventi in programma presentando alcuni dei brani piu’ autentici della tradizione popolare siciliana partendo da Rosa Balisteri al Pitrè ed alle danze popolari impreziosite dalle musiche e dai costumi tradizionali.

Saranno previsti, durante la settimana, diversi momenti di spettacolo ed incontri nella città di Londra con i rappresentanti delle associazioni e comunità siciliane per mantenere vivo, attraverso il patrimonio culturale e culinario, la memoria del popolo siciliano e le sue origini.

Il Val d’Akragas in partenza da Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, portera’ l’entusiasmo e l’allegria della Sicilia all’interno di un interessante progetto di promozione enogastronomico e culturale sulle radici di un popolo grazie, sopratutto, ai maggiori interpreti della cultura Siciliana partendo proprio da Luigi Pirandello.

