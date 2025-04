Partecipa a una giornata speciale dedicata al benessere, alla cura di sé e alla condivisione. Un evento pensato con e per le donne, in cui attività fisica, momenti di ascolto e spazi di confronto si intrecciano per promuovere salute, equilibrio ed energia. Insieme, con la forza della collaborazione femminile, riscopriamo il piacere di prenderci cura del nostro corpo e della nostra mente.

Donne che si prendono cura di sé e delle altre: la forza del benessere condiviso.

Dove il corpo danza e la mente respira, là nasce l’armonia di una donna.

Sane, forti, belle ed unite: una giornata per il corpo e l’anima.

Sabato 17 maggio al campetto Bernini alle 16:30 con:

Daniela La Scala , laureata in scienze motorie ed istruttrice di strong nation e Circle mobility

, laureata in ed istruttrice di e Isabella Puzzangaro , insegnante di yoga

, insegnante di Susy Capraro , titolare dell’ istituto di estetica rigenerativa

, titolare dell’ la Dottoressa Laura Alfano , biologa nutrizionista

, la Dottoressa Laura Gaia Cantavenera, medico dermatologo specializzata in medicina estetica.

Conferma la tua adesione nel più breve tempo possibile perché i posti disponibili sono limitati. Per prenotare invia un WhatsApp ai seguenti numeri:

3298262635 ( Daniela )

( ) 3201763207 ( Nicù )

( )

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp