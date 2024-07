Anche in occasione dei funerali del trentaduenne Salvatore Barba, che si terranno domani alle 15.30 in chiesa Madre il Comune di Favara ha proclamato il lutto cittadino. “Una decisione come manifestazione della vicinanza della città ai familiari per il tragico destino che ha unito due figli della nostra città”, ha detto il sindaco Antonio Palumbo. L’intera comunità di Favara è ancora sotto choc per il tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica al viale delle Dune a San Leone. Salvatore Barba è deceduto domenica pomeriggio. Troppo gravi si sono rivelati i traumi riportati nello scontro tra i due scooter. Era ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I medici hanno fatto di tutto per cercare di strapparlo alla morte ma il quadro clinico si è aggravato con il passare delle ore fino al decesso.