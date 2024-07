Favara, l’ultimo saluto a Salvatore Vetro, il parroco Don Calogero Lo Bello: appello alla prudenza.

Dolore e lacrime per l’ultimo saluto al ventenne Salvatore Vetro, uno dei due deceduti nella notte di sabato in un tragico incidente stradale avvenuto lungo il viale delle Dune a San Leone. La comunità favarese si è ritrovata in massa questo pomeriggio nella Chiesa Madre, per dare l’ultimo saluto allo sfortunato ragazzo. Amici e compagni hanno atteso la bara indossando una maglietta con la scritta “Ciao Amuri mè” e “Sarai sempre nei nostri cuori”.

Le esequie sono state celebrate da don Calogero Lo Bello che si è rivolto ai giovani di Favara usando parole forti durante l’omelia. “Favara non si può fermare e deve capire la morte dei due Salvatore, dobbiamo riflettere su chi siamo, su cosa vogliamo costruire, da questo chicco di grano nasce la capacità di rinascita e voi giovani dovete rinascere – ha detto il sacerdote -. Oggi non bastano le lacrime, non basta”.

“Quando la sera andrete nei locali pensate a questi ragazzi – ha concluso -, pensate a loro, in quel luogo dovete ricordare, dovete andare oltre e dovete riflettere su chi siete e su quello che volete”. Lacrime a non finire e tanti applausi in chiesa alla lettura di alcuni messaggi di amici e delle cugine di Salvatore: “Toto hai stravolto le nostre vite, ti sei fatto amare da tutti. Il significato del bene sei tu. Eri il nostro sole, la notizia ci ha sconvolto e la nostra vita è cambiata. Sarà difficile per tutti noi.

All’uscita dalla chiesa un lungo applauso e decine di palloncini bianchi fatti volare in cielo hanno accompagnato l’ultimo viaggio del ventenne favarese. Oggi a Favara è stato lutto cittadino. Domani pomeriggio alle 15:30, sempre alla Chiesa Madre di Favara, saranno celebrati i funerali dell’altra vittima Salvatore Barba di 32 anni.