Verranno celebrati martedì 12 agosto alle 15, nella chiesa San Pietro e Paolo a Favara, i funerali di Samuele Messina, il quindicenne che domenica sera è morto nell’incidente stradale verificatosi in via Cicero e De Francisca, la strada che collega lo stadio comunale “Bruccoleri” con il liceo Martin Luther King, la stessa scuola frequentata dal ragazzo. Così per come già deciso dal sindaco Antonio Palumbo, a Favara sarà lutto cittadino. “Favara è attonita – ha detto il primo cittadino – . Non ci sono parole per una tragedia tanto grande: in questo momento è il figlio, il fratello, il nipote di tutti noi”. L’intera comunità di Favara, nonostante il passare delle ore, è letteralmente sconvolta per il tragico incidente costato la vita al quindicenne.

