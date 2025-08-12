Niente falò, fuochi, musica ad alto volume, grigliate e tende sulla spiaggia di San Leone per la sera del 14 agosto, vigilia di ferragosto. Come da tradizione, il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, ha siglato l’ordinanza sindacale. Dalle ore 8 del giorno 13 agosto alle ore 6 del 16 agosto, su tutte le spiagge e gli arenili del territorio comunale, per chiunque vi si trovi o eserciti un’attività commerciale di qualunque tipo disposto il divieto di trasporto e detenzione a qualsiasi titolo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all’accensione dei fuochi; vietato il trasporto, allocazione e uso, a qualsiasi titolo, di tende e apparecchiature per il campeggio, la sosta, il pernottamento e il bivacco.

Ed ancora divieto di trasporto e detenzione di oggetti contundenti di vario tipo e/o atti ad offendere l’incolumità fisica; di accensione di fuochi sulla spiaggia con qualsiasi tipo di combustile; dell’uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettrici che producano faville; delle attività pirotecniche ancorchè con l’accensione di fuochi d’artificio, se non preventivamente autorizzati; di suoni molesti a mezzo di altoparlanti e/o amplificatori di qualsiasi genere, e comunque, produrre rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocali o a mezzo di ausili sonori; di attivare , anche per via di fatto, manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi di qualunque tipo se non espressamente autorizzati dalle competenti autorità e comunicate alla Prefettura, Questura e al Comune.

“Dare atto che l’inosservanza dei superiori divieti – si legge nella nota diffusa dal Comune di Agrigento -, è sanzionata salvo che il fatto non costituisca reato o non sia esplicitamente disciplinata da normazione speciale con la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500, cui si aggiunge la responsabilità civile e/o penale per eventuali fatti connessi e/o conseguenti quali, a titolo indicativo, danni a persone, animali, cose”.

