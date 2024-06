Trasferiti in elisoccorso due dei tre feriti del tragico incidente stradale verificatosi nella notte in viale delle Dune a San Leone. Il ventiduenne di Favara è stato trasferito dall’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento al “Civico” di Palermo. Adesso si trova ricoverato al reparto di Neurochirurgia. Ed è stato portato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta il ventottenne che ha riportato la frattura di una vertebra. Resta in Terapia intensiva, in prognosi riservata, al presidio ospedaliero di contrada “Consolida” invece il trentaduenne che ha riportato traumi gravissimi. Al 22enne e al 32enne i medici hanno riscontrato una emorragia cerebrale.

Il trentaduenne, poco dopo l’accesso in codice rosso al pronto soccorso è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Tanto la vittima dell’incidente stradale, Salvatore Vetro di 20 anni, quanto i tre feriti sono tutti di Favara. Nel frattempo vanno avanti le indagini dei carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento per accertare la dinamica dei fatti. A scontrarsi sono stati due scooter, uno di cilindrata 300 l’altro 125. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

I funerali del ventenne Salvatore Vetro saranno celebrati domani, lunedì 1 luglio, nella Chiesa Madre di Favara alle ore 16, da dove subito dopo la salma sarà accompagnata al cimitero. “È un risveglio terribile per Favara. Oggi piangiamo la morte di un ragazzo di appena vent’anni e siamo con il fiato sospeso per il destino di altri tre coetanei, tutti rimasti gravemente feriti nello stesso incidente”. Lo ha detto il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

“È un tributo troppo alto – aggiunge – quello che la nostra città ha pagato in questi anni, troppo il sangue versato sulle strade. Nella giornata di domani, lunedì 1 luglio, in occasione dei funerali di Salvatore Vetro sarà proclamato il lutto cittadino. La mia vicinanza, a nome della mia giunta e della città alla famiglia”. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per i funerali.