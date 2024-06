Incidente domestico, questa mattina, nei pressi di via Capitano Callea, a Favara. Una donna è rimasta ustionata in maniera grave mentre accendeva il barbecue, pare, con l’utilizzo di liquido infiammabile. Ha riportato bruciature in diverse parti del corpo. Sono stati i familiari a dare l’allarme. La donna, con l’elisoccorso del 118 proveniente da Caltanissetta, è stata trasferita in un Centro grandi ustioni di un ospedale dell’isola. I carabinieri della Tenenza di Favara, accorsi immediatamente, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.