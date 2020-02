Il tragico incidente nell’Agrigentino, procura apre inchiesta e ragazza operata. SarÃ  lutto cittadino

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta sul tragico incidente stradale, avvenuto in contrada “Fiumarella”, costato la vita al ventinovenne ravanusano Lorenzo Miceli (nella foto)

Fra i tre feriti, uno dei quali, la più grave una ragazza F. A., 29 anni di Canicattì, trasferita all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove i medici l’hanno sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico.

Le condizioni della giovane sono gravi, e la prognosi sulla vita è riservata.

Gli altri due feriti, fra cui il conducente dell’Alfa Romeo 147, hanno riporto fratture varie, e si trovano ricoverati all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, ma non sarebbero in pericolo di vita.

I funerali di Lorenzo Miceli sono stati fissati per il pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa Madre di Ravanusa. Il sindaco Carmelo D’Angelo ha proclamato il lutto cittadino.