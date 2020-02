Agrigento, rissa tra giovani nella zona di Porta di Ponte

Ancora una rissa nella zona del centro di Agrigento, a pochi passi dai locali della movida. La zuffa è scoppiata nella notte di sabato, nell’area di Porta di Ponte, già teatro di altre zuffe. Nell’ultimo episodio in ordine di tempo, i rissosi se le sarebbero date di santa ragione per futili motivi, con molto probabilità, per uno sguardo di troppo, o una parola di troppo. L’alcol ha fatto il resto.

Prima una discussione, poi dalle parole sono passati alle vie di fatto. Hanno fatto a botte, quattro o cinque individui. O forse di più. Quando sul posto a sirene spiegate sono piombate almeno due pattuglie delle forze dell’ordine, i protagonisti si stavano dileguando.

Gli uomini in divisa hanno setacciato in lungo e in largo la zona, cercando di risalire ai partecipanti, uno o forse due, sarebbero stati bloccati non molto lontano. La loro posizione è al vaglio. Gli altri, invece, hanno avuto il tempo di allontanarsi. Le indagini comunque continuano senza sosta e nulla viene lasciato al caso. Gli investigatori, verosimilmente, acquisiranno i filmati di telecamere collocate nell’area di Porta di Ponte.