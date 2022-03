Il tragico incidente, folla per l’ultimo saluto ad Antonio

Favara si è fermata per i funerali di Antonio Restivo, non ancora ventenne, morto martedì, in un incidente stradale in via Cicero e Di Francisca, nei pressi dello stadio. Per il funerale del ragazzo, centinaia di persone si sono raccolte all’interno e all’esterno della chiesa di San Francesco, stringendosi commosse attorno ai familiari. Nella giornata di lutto cittadino proclamata dal sindaco Antonio Palumbo la città, attonita, ha espresso il suo cordoglio durante il rito funebre, sospendendo molte attività e tenendo abbassate le serrande dei negozi. Antonio martedì viaggiava al volante della sua Fiat Punto quando, all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo alla guida, e la vettura come una scheggia, si è schiantata contro un camion, parcheggiato ai bordi della strada. Per lui non c’è stato nulla da fare.