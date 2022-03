I bus della Fortitudo sono in Polonia. Il diario di viaggio di Marco Gallo

Sono arrivati in Polonia i bus partiti lo scorso 21 marzo dal PalaMoncada di Porto Empedocle con un carico di beni di prima necessità, per poi ritornare con i profughi.

L’iniziativa è stata realizzata da Fondazione Agire Insieme, la Fortitudo Agrigento e la Moncada Energy Group.

“Durante il percorso – dice il delegato del club bianco-azzurro, Marco Gallo – è stato trovato un campo profughi di donne e bambini e li abbiamo aiutati con alcuni scatoloni con beni di prima necessità. Oggi il grande giorno, consegniamo i beni e prendiamo in cura gli ucraini portandoli nella nostra Sicilia. Abbiamo avuto delle difficoltà, siamo arrivati di notte e non ci ha aperto nessuno. Abbiamo trovato solo la polizia e le notizie che ci arrivano non sono neanche molto confortanti”.

A fare da sottofondo alle parole di Marco Gallo le voci di timida felicità da parte di bambini ucraini che aprono gli scatoloni arrivati dalla solidarietà del popolo di Agrigento.