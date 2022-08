Il tragico incidente costato la vita a15enne, disposta l’autopsia

La Procura della Repubblica di Agrigento, ha disposto l’autopsia sul corpo senza vita del quindicenne licatese Emanuele Piacenti, deceduto in un incidente stradale avvenuto a Licata, all’altezza di via Torregrossa. L’incarico è stato affidato al medico legale Alberto Alongi. L’esame autoptico si terrà venerdì pomeriggio nella camera mortuaria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove la salma si trova sotto sequestro.

Il ragazzo viaggiava con un amico 14enne in sella ad un ciclomotore Aprilia Scarabeo, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto lo scontro con una Fiat Panda. Per il quindicenne non c’è stato nulla da fare, mentre l’amico quattordicenne è rimasto gravemente ferito. Ad occuparsi delle indagini, e della ricostruzione del sinistro sono i poliziotti del Commissariato di Licata,

Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, per il giorno dei funerali di Emanuele Piacenti, ha già proclamato il lutto cittadino.