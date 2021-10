Il tragico incidente costato la vita a Gaetano e Martina: nessun indagato

C’è un’inchiesta aperta, ma non ci sono indagati, per il tragico incidente stradale avvenuto, nel primo pomeriggio di mercoledì, sulla strada statale 118, la “Corleonese-Agrigentina”, in territorio di Joppolo Giancaxio, costato la vita a due diciassettenni, Gaetano Maragliano di Raffadali, e Martina Alaimo di Agrigento.

Dai primi accertamenti non ci sono responsabilità a carico dell’automobilista. A ricostruire l’esatta dinamica del sinistro saranno i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Agrigento. L’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, caduta poco prima dello schianto, avrebbe avuto un ruolo determinante.

Soltanto oggi, verosimilmente, il sostituto procuratore, titolare del fascicolo d’inchiesta firmerà il dissequestro delle salme, e restituirà i corpi dei ragazzi alle famiglie per i funerali.