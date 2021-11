Il tour “A modo mio” al Pirandello: è tutto pronto

Manca davvero poco per la tappa del tour “A Modo mio” in programma venerdì 12 novembre al Teatro Pirandello di Agrigento alle 20:30.

L’evento è organizzato dall’associazione La Casa del Musicista e il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto in beneficenza per la realizzazione del progetto dedicato ai giovani musicisti siciliani.

L’evento “A modo mio” nasce infatti dalla volontà di far conoscere l’attività dell’associazione e l’obiettivo che si prefigge, ovvero quello di realizzare la Casa del musicista. Un luogo in cui chi ama fare musica possa ritrovarsi, un luogo che consenta a chi ha un sogno di non abbandonare questa terra per realizzarlo.

“Sogniamo, afferma il presidente Luciano Fumia, una casa del musicista in grado di offrire servizi gratuiti per la creazione, incisione e lancio di brani musicali. Il tour è uno strumento per parlare di questo progetto e allo stesso tempo rappresenta una opportunità per offrire un palcoscenico a tredici artisti emergenti.Siamo consapevoli che si tratta di un obiettivo ambizioso ma stiamo ponendo le basi per realizzarlo. Intanto grazie al vostro sostegno possiamo davvero offrire opportunità concrete per tutti i giovani che amano fare musica e hanno talento.”

A modo mio, infatti, vede protagonisti tredici giovani artisti siciliani, selezionati nel corso delle audizioni, che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre, dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie.

Per la prima tappa di Agrigento a salire sul palco tra le giovani proposte selezionate saranno il cantante David Cuppari e il cantautore Corrado Neri.

Testimonial d’eccezione Cateno De Luca insieme alla sua band I Peter Pan. Il sindaco di Messina è ambasciatore dell’associazione e ha condiviso lo spirito dell’iniziativa dal primo momento.

Cateno De Luca insieme alla sua band i Peter Pan presenteranno illoro cd “Stati d’animo”, il cui ricavato dalla vendita sarà interamente devoluto al sostegno della Casa del Musicista.

Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e parteciperanno all’evento riceveranno in omaggio copia del cd.

Inoltre, nel corso della serata si procederà all’estrazione di un “Catenox”, un inedito ciondolo in argento prodotto appositamente da Giovanni Raspini e altri doni messi in palio dagli sponsor.