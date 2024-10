In prima fila, con i volti segnati dal dolore ma il cuore pieno d’amore, Francesco e Giuliana, i figli di Patrizia Russo, hanno preso la parola al termine della cerimonia funebre. Un addio che ha scosso profondamente la comunità di Agrigento, riunita nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in via Madonna delle Rocche. Le parole dei due figli hanno commosso tutti i presenti: “È stata portata via da un atto di violenza insensato, un gesto atroce. Non ci sono parole per descrivere il senso di ingiustizia che proviamo, lei meritava solo amore e invece è stata vittima di un volere che non potremo mai comprendere”. La voce tremante, ma ferma nella volontà di rendere omaggio a una madre amata e indimenticabile, hanno poi aggiunto: “Noi figli adesso affronteremo una realtà tanto difficile senza di lei ma lo faremo come ci ha insegnato, portando il suo amore. Ciao mamma.”

Un addio straziante tra amore e dolore: il ricordo dei figli di Patrizia Russo

Lutto cittadino e la presenza delle istituzioni

Oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, Agrigento ha osservato il lutto cittadino. Un segno di rispetto e cordoglio deciso dal sindaco Franco Miccichè e dalla giunta comunale per onorare la memoria di Patrizia, brutalmente uccisa dal marito Giovanni Salamone, a Solero, in provincia di Alessandria. La tragedia ha scosso profondamente sia la comunità agrigentina che quella piemontese. Alla cerimonia hanno preso parte anche il vicesindaco di Agrigento, Aurelio Trupia, in rappresentanza del Comune, e il sindaco di Solero, Andrea Toniato, dove Patrizia aveva assunto l’incarico di insegnante. Tra i presenti anche il parroco di Solero, tra i primi a giungere sul luogo del delitto, per dare sostegno alla famiglia.

L’omelia del vicario e il messaggio di speranza

Durante la cerimonia, celebrata da don Giuseppe Cumbo, vicario del Vescovo, la chiesa era gremita di amici, parenti e semplici cittadini, tutti uniti nel dolore per una vita spezzata in modo così crudele. Le parole del sacerdote hanno cercato di infondere un messaggio di speranza in un momento così drammatico: “Vedendola arrivare alle porte del paradiso, il Signore sarà stato preso da grande compassione per lei e le avrà detto: ‘Non piangere!’”, ha esordito don Giuseppe, invitando la comunità a trovare conforto nella fede. Ha poi continuato: “Sappiamo che Patrizia continuerà a sostenere i suoi figli Giuliana e Francesco, anche in modo diverso, e il suo amore li accompagnerà sempre”.

Un paese sconvolto dalla violenza

Il dramma di Patrizia Russo ha acceso nuovamente i riflettori su un tema che purtroppo scuote sempre più spesso la società: la violenza domestica. La vicenda ha lasciato un segno indelebile non solo nei cuori dei suoi familiari, ma in tutta la comunità, che ancora fatica a comprendere l’atrocità di questo gesto. Il marito, accusato di omicidio, aveva anche tentato il suicidio in carcere, ma è stato prontamente soccorso dagli agenti della polizia penitenziaria.

Agrigento e Solero si stringono insieme in questo giorno di dolore, unite nel ricordo di una donna che amava la vita e il suo lavoro, e che è stata strappata via in modo tanto ingiusto.

