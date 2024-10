Durante la notte è collassata un’ampia porzione del muro, in conci di tufo, di fronte il serbatoio della Rupe Atenea e parte della recinzione e del sistema di contenimento dell’ex ospedale San Giovanni di Dio in via Diodoro Siculo, oggi di proprietà della Regione siciliana. La parte rimasta in piedi in mancanza di interventi urgenti è vicina al crollo. Il muro è considerato di rilevanza storica.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp