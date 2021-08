“IL TESORO DI HAMUD”, alla scoperta delle bellezze conosciute e meno conosciute di Burgio.

Quattro saranno i fine settimana che l’associazione Prospera Civitas, in collaborazione con il portale turistico MyAgrigento e con il collettivo di guide naturalistiche Scursunìo, impegnerà tra i mesi di agosto e settembre (8 e 22 agosto, 12 e 19 settembre). Si tratta di un ciclo di eventi che è stato denominato “Il tesoro di Hamud”, ponendo l’accento sulla storia antica di Burgio e utilizzando il nome altisonante di uno dei suoi più eminenti personaggi storici come escamotage per raccontare le bellezze del luogo. Quattro saranno anche i luoghi eccezionalmente aperti ai visitatori dalle 18.00 alle 24.00: MUCEB, Castello, complesso museale “Chiesa e Convento dei Cappuccini e Museo delle Mummie”, Palazzo Mandile. Dalla produzione delle maioliche alla fusione delle campane, da uno dei monumenti urbani più antichi (o forse il più antico) di Burgio al secondo giacimento di mummie in Sicilia (dopo quello di Palermo), ognuno di questi luoghi rappresenta la bellezza del piccolo borgo agrigentino e ne racconta la storia e la tradizione. La visita sarà allietata dalla presenza di artigiani e artisti locali che, in diretta, “metteranno in mostra” il loro talento e dalla presenza di produttori del territorio che daranno la possibilità di gustare le loro eccellenze enogastronomiche.