Il terzino sinistro Alessio Mannina torna all’Akragas

Un altro gradito ritorno in casa Akragas. La Società del Presidente Giuseppe Deni ha ingaggiato il difensore Alessio Mannina, classe 2000, originario di Agrigento, la scorsa stagione al Lavello, formazione lucana di Serie D. Mannina è un terzino sinistro, che può ricoprire diversi ruoli della difesa e dell’esterno di centrocampo. Rapidità, tecnica e senso della posizione sono le sue principali caratteristiche. Alessio Mannina è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Akragas, fino ad indossare, con successo, la maglia della prima squadra nella stagione 2019/2020. Poi il passaggio al Siracusa e successivamente al Licata in Serie D, con ottimi risultati. Adesso per il difensore agrigentino il ritorno a casa, con la maglia del Gigante. Mannina è a disposizione di mister Nicolò Terranova e ha già disputato un paio di allenamenti congiunti con l’Akragas, confermando tutto il suo valore.