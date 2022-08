Covid: un morto ad Agrigento e 251 nuovi positivi

Un altro decesso per Covid ad Agrigento (la 68esima vittima dall’inizio della pandemia), e diagnosticati 251 nuovi casi positivi, a fronte di 698 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 135.466 (1 marzo 2020 – 23 agosto 2022). In totale i guariti sono 133.036. Gli attuali positivi sono 1.819, di cui 1.792 in isolamento domiciliare, e 27 ricoverati in ospedale. Sono due i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 18 al presidio ospedaliero riberese, 6 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 610 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 525.153 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 23 agosto 2022 sono 241.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 23 agosto: Agrigento 18.741 (241 attuali contagiati, 18.432 guariti e 68 deceduti); Alessandria della Rocca 679 (5 attuali contagiati, 671 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.571 (34 attuali contagiati, 2.529 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.116 (12 attuali contagiati, 1.103 guariti e 1 deceduto); Burgio 687 (12 attuali contagiati, 672 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 400 (4 attuali contagiati, 393 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 876 (16 attuali contagiati, 853 guariti, e 7 deceduti); Camastra 656 (16 attuali contagiati, 634 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.847 (9 attuali contagiati, 1.835 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.298 (44 attuali contagiati, 3.234 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.506 (126 attuali contagiati, 12.318 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.395 (19 attuali contagiati, 2.367 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 973 (3 attuali contagiati, 964 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 1.038 (29 attuali contagiati, 1.005 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.073 (23 attuali contagiati, 1.044 guariti e 6 deceduti); Comitini 287 (6 attuali contagiati, e 281 guariti); Favara 12.804 (157 attuali contagiati, 12.611 guariti e 36 deceduti); Grotte 1.511 (8 attuali contagiati, 1.498 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 388 (6 attuali contagiati, 381 guariti e 1 deceduto); Licata 10.261 (193 attuali contagiati, 10.021 guariti, 47 deceduti); Lucca Sicula 491 (15 attuali contagiati, 475 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.753 (78 attuali contagiati, 3.658 guariti e 17 deceduti); Montallegro 795 (16 attuali contagiati, 771 guariti e 8 deceduti); Montevago 740 (12 attuali contagiati, 726 guariti e 2 deceduti); Naro 2.072 (10 attuali contagiati, 2.048 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.982 (97 attuali contagiati, 6.844 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.302 (39 attuali contagiati, 5.244 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.353 (11 attuali contagiati, 2.334 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.173 (41 attuali contagiati, 4.112 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.170 (63 attuali contagiati, 3.093 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.575 (20 attuali contagiati, 1.550 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.825 (96 attuali contagiati, 5.693 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.278 (25 attuali contagiati, 1.225 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.142 (43 attuali contagiati, 1.089 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.235 (11 attuali contagiati, 2.217 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 486 (6 attuali contagiati, 479 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 693 (6 attuali contagiati, 685 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.763 (24 attuali contagiati, 1.728 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.173 (29 attuali contagiati, 1.141 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.708 (196 attuali contagiati, 12.456 guariti e 56 deceduti); Siculiana 1.714 (14 attuali contagiati, 1.692 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 386 (5 attuali contagiati, 380 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.