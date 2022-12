Il teatro Costabianca si rifà il look: consegnati i lavori

Consegnato il Teatro Costabianca di Realmonte alla ditta aggiudicataria che eseguirà importanti lavori di ristrutturazione, restauro ed adeguamento funzionale dell’area esterna ed interna della struttura. Nello specifico, gli interventi riguardano le strutture sceniche in acciaio, il recupero ed adeguamento degli impianti decussati, la realizzazione di un adeguato impianto di videosorveglianza e la fornitura di dispositivi ed attrezzature multimediali. L’importo totale del progetto, finanziato dall’Assessorato regionale Beni Culturali ed Identità Siciliana, nell’ambito dell’attuazione dei Programmi Operativi Nazionali e Fondi Europei su Fondo Sviluppo e Coesione –Patto per il Sud Regione Sicilia (Teatri di Sicilia) e redatto dall’ ingegnere Vincenzo Russello, ammonta a 230.961,79 euro. Ad aggiudicarsi i lavori l’impresa GNG Srl di Agrigento .Presenti alla consegna, il sindaco Avv Santina Lattuca, l’assessore comunale Fugallo, l’ingegnere Vincenzo Russello ed il titolare dell’impresa aggiudicataria. “Ci siamo – dice il sindaco Sabrina Lattuca- abbiamo consegnato il teatro alla ditta aggiudicataria dei lavori di riqualificazione che partiranno il prossimo 9 gennaio per completarsi a giugno. In merito al completamento delle opere, abbiamo rappresentato la necessità del rispetto dei termini, al fine di garantire la programmazione estiva del Cartellone Costabianca Estate 2023. Tengo a sottolineare che questo è il risultato dell’azione sinergica tra la precedente amministrazione, in cui sono stata assessore alla cultura, e questa in cui sono Sindaco. Ringrazio anche l’assessore comunale ai LL PP Fugallo che ha lavorato con me senza soluzione di continuità. Siamo in una direzione, che è quella della bellezza! dove il rispetto per l’ambiente, la rettitudine e la legalità non sono solo parole, ma rappresentano ciò che viene messo in pratica ogni giorno. Questo è un teatro, è il luogo della cultura per eccellenza e si parte da qua, per la realizzazione di infrastrutture e locali che ospiteranno sempre più spettacoli, sempre più rassegne, sempre più attività culturali che- conclude il sindaco- oltre a farci crescere dal punto di vista culturale ci fanno crescere con il loro indotto dal punto di vista economico”