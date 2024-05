La discarica di rifiuti speciali in contrada Grotticelle, a Naro, non si farà. Lo ha stabilito la seconda sezione del Tar Sicilia che ha rigettato il ricorso della società che avrebbe voluto realizzare l’opera. Una vittoria per i sindaci di Naro, Maria Grazia Brandara; Canicattì, Vincenzo Corbo e Castrofilippo, Gioacchino Baio.

“Esprimo grande soddisfazione nel comunicare che la lunga e difficile battaglia intrapresa dalla nostra amministrazione comunale, unitamente a quelle di Naro e di Castrofilippo, contro la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali in contrada Grotticelle è stata vinta – ha commentato Corbo. L’insediamento di una discarica comprometterebbe la particolare vocazione turistica del territorio: diverse aziende agrituristiche e ricettive, negli ultimi anni hanno investito per valorizzare il patrimonio paesaggistico e agropastorale ed è facile intuire il danno che subirebbero dal passaggio dei mezzi per conferire i rifiuti e dalla discarica. Continueremo a vigilare, con la stessa forza e convinzione, a difesa del nostro territorio e della nostra comunità”.

I sindaci del triangolo Naro – Canicattì – Castrofilippo, hanno ribadito più volte come l’impianto non possa sorgere nelle immediate vicinanze di una falda acquifera, come quella della sorgente Falzina. E’ stato inoltre evidenziato come la discarica sarebbe prossima agli insediamenti archeologici delle Grotticelle, dell’omonima contrada, e quelle di contrada Vito Soldano in un’area dove esistono numerose e fiorenti attività turistico-ricettive oltre che importanti produzioni agricole, alcune delle quali biologiche e biodinamiche.