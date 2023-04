Il super ritorno di “Super Mario Bros.” dopo 30 anni, dai videogiochi al cinema

Dopo una lunga attesa durata 30 anni, “Super Mario Bros.” e i suoi amici sbarcano al cinema con un film d’animazione, prodotto in collaborazione con la Nintendo- Illumination e con il doppiaggio di Claudio Santamaria per il personaggio di Mario.

A ben guardare, questo film non ha nulla a che vedere con il live- action del 1993. E’ stato accolto positivamente dalla critica che ne ha apprezzato il fatto che al pubblico sia offerta la possibilità di compiere un’esperienza unica, proprio come se ci trovasse dentro al celebre videogioco.

Mario e Luigi decidono di fare gli idraulici mettendosi in proprio, ma la scelta compiuta non si prospetta come una delle migliori. Infatti dopo pochi giorni pensano già di aver commesso un errore e la famiglia non li incoraggia affatto. I Super Mario Bros. colgono l’occasione per riscattarsi quando Brooklyn si sta allagando a causa di un malfunzionamento nelle fognature. È proprio nelle fogne di New York che i due scoprono una stanza dimenticata nella quale vi è un tubo che li risucchia, teletrasportandoli in due mondi diversi e separandoli: Mario nel Regno dei Funghi, Luigi in quello delle Terre oscure.

Si tratta di luoghi che sono sotto il controllo di Bowser, responsabile del furto della Super Stella. Il suo obiettivo è quello di governare su tutte le terre, ma non senza aver prima combattuto contro Mario, che nel frattempo ha conosciuto la principessa del Regno dei Funghi: Peach. Nel Regno dei Funghi, Mario è stato accolto dal coraggioso e simpatico Toad.

A partire da questo punto, il film diventa un omaggio alla serie videoludica, ricco di numerose citazioni, che vanno dai primi giochi di Super Mario Bros., a Luigi’s Mansion e Toad Treasure Tracker.

Malgrado la trama sia abbastanza semplice, tanto da renderlo adatto a un pubblico di bambini, poiché il citazionismo è il vero punto di forza su cui fa leva la sua originalità, “Super Mario Bros.” è appetibile anche per gli adulti appassionati, che potrebbero assaporare una sorta di viaggio nel tempo attraverso il ricordo della propria adolescenza. A concorrere a tale fine sono anche le musiche che si presentano come una rivisitazione dei ritornelli del gioco, a cui è stata data una chiave nuova e cinematografica.

Tra le scene più nostalgiche ci sono quelle che fanno perno sulla dinamica platform dei videogame, ad esempio quando Mario deve saltare da un fungo all’altro per spaccare un cubo e prendere il potenziamento al suo interno. E come dimenticare la famosa pista arcobaleno che non è altro che una scorciatoia per tornare nel Regno dei Funghi? È su questa che avviene un importante inseguimento.

