Enel, le tradizioni del territorio a contatto con la gente

“Mostra e laboratorio sulle tradizioni Agrigentine”: è il titolo dell’evento organizzato da Enel Energia che ha visto coinvolti, all’interno dei locali dello Spazio Enel di Agrigento, in Piazza Marconi, Biagio Licata de “I Tammura di Girgenti” e Carmelo Guarneri artigiano dei Pupi Siciliani e pittore di quadri sul centro storico. L’obiettivo di Enel Energia è stato quello di essere presente sul territorio e di coniugare le tradizioni locali con le attività promosse da Enel, al fine di essere sempre più vicino alle esigenze dei clienti. Nelle due giornate hanno partecipato tantissimi bambini dell’istituto Comprensivo Esseneto e tanti clienti incuriositi dall’iniziativa.Presenti, inoltre, all’evento il responsabile degli Spazi Enel Sicilia e Calabria Francesco Giangreco, il responsabile dello Spazio Enel di Agrigento Antonio Gandolfo, e l’amministrazione Comunale di Agrigento nella figura del Sindaco Francesco Miccichè, l’assessore Costantino Ciulla ed il Consigliere Comunale Alessia Bongiovì. “Ringrazio la società Enel Energia per l’opportunità datami- dice Biagio Licata-. Divulgare le tradizioni di Agrigento per me è stato sempre un obiettivo di grande rilevanza e poterlo fare affiancato ad una grande società come Enel per me è motivo di grande orgoglio. Mi ha commosso, ed esprimo sempre enorme soddisfazione, nel vedere coinvolgimento ed entusiasmo da parte delle nuove generazioni.”