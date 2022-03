Il sottosegretario Barbara Floridia, al Comune di Favara

Visita istituzionale questa mattina per la sottosegretaria all’Istruzione, la senatrice Barbara Floridia, al Comune di Favara per parlare, anche, del futuro della scuola “Mendola”, da anni inagibile e oggi devastata dai vandali.

“Credo – ha spiegato Floridia – che una speranza di recupero della scuola ci sia, perché ho visto le progettualità, sono tutte rivolte alla scuola ed è fondamentale. Sono ottimista per due ragioni: sia perché ci sono le risorse e sono cospicue, e poi perché ci sono le progettualità e sono degne del Pnrr”.

La sottosegretaria è stata accolta al Comune dal sindaco Antonio Palumbo e dai componenti della sua giunta, insieme al deputato regionale Giovanni Di Caro, il deputato nazionale Filippo Perconti (entrambi del Movimento 5 Stelle), al consigliere comunale Salvatore Bellavia, all’Energy manager del Comune, Erika Matina e a diverse dirigenti scolastiche, che hanno evidenziato le numerose criticità che oggi affliggono il settore dell’istruzione.

Dopo una visita nella meravigliosa biblioteca dedicata al Barone Mendola, Floridia ha svolto un breve sopralluogo alla scuola.

“E’ stato un momento per spiegare il lavoro fatto insieme alle dirigenti scolastiche, ai nostri tecnici e a chi ci ha aiutato in questa fase importante. Oltre alla demolizione e ricostruzione della ‘Mendola’ abbiamo presentato progetti per oltre 16milioni di euro tutti dedicati alle scuole cittadine. Oggi abbiamo avuto l’occasione anche di ribadire come Favara abbia un importante legame affettivo nei confronti di questo istituto, e che la sua ricostruzione sarebbe un importante messaggio di speranza per questa città”.

Il sindaco, a margine dell’iniziativa, ha anche espresso parole di forte condanna nei confronti dei furti e dei raid vandalici perpetrati nella notte scorsa in città.

“E’ triste apprendere queste notizie – ha detto – proprio in un giorno in cui parliamo del futuro di questa città. Sono fatti che amareggiano ma non ci scoraggiamo: sappiamo che le forze dell’ordine sapranno individuare e punire i responsabili”.