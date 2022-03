Covid in provincia di Agrigento: in aumento i casi altri 604, ma calano i ricoveri

Nessun nuovo decesso, ma registrati altri 604 nuovi casi positivi, a fronte di 1.231 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 64.924 (1 marzo 2020 – 13 marzo 2022). In totale i guariti sono 54.745. Gli attuali positivi salgono a 9.692, di cui 9.656 in isolamento domiciliare, e 36 ricoverati in ospedale meno 2 rispetto a ieri. Sono 4 i pazienti che si trovano in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 12 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 20 all’ospedale di Agrigento. Complessivamente 487 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 306.301 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 13 marzo 2022 sono 1.176.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 13 marzo: Agrigento 8.356 (1.176 attuali contagiati, 7.138 guariti e 42 deceduti); Alessandria della Rocca 306 (30 attuali contagiati, 275 guariti e 1 deceduto); Aragona 962 (165 attuali contagiati, 791 guariti e 6 deceduti); Bivona 361 (96 attuali contagiati, 264 guariti e 1 deceduto); Burgio 252 (19 attuali contagiati, 232 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 236 (11 attuali contagiati, 222 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 415 (27 attuali contagiati, 382 guariti, e 6 deceduti); Camastra 365 (67 attuali contagiati, 293 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.112 (111 attuali contagiati, 999 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.764 (328 attuali contagiati, 1.418 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 6.998 (1.407 attuali contagiati, 5.537 guariti e 54 deceduti); Casteltermini 1.148 (288 attuali contagiati, 854 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 467 (41 attuali contagiati, 420 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 481 (54 attuali contagiati, 423 guariti e 4 deceduti); Cianciana 388 (32 attuali contagiati, 350 guariti e 6 deceduti); Comitini 127 (5 attuali contagiati, e 122 guariti); Favara 5.965 (963 attuali contagiati, 4.974 guariti e 28 deceduti); Grotte 776 (136 attuali contagiati, 637 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 188 (17 attuali contagiati, 170 guariti e 1 deceduto); Licata 5.533 (639 attuali contagiati, 4.857 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 161 (6 attuali contagiati, 154 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.353 (291 attuali contagiati, 1.049 guariti e 13 deceduti); Montallegro 342 ( 79 attuali contagiati, 257 guariti e 6 deceduti); Montevago 237 (34 attuali contagiati, 201 guariti e 2 deceduti); Naro 969 (73 attuali contagiati, 884 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.312 (597 attuali contagiati, 3.683 guariti e 32 deceduti); Porto Empedocle 2.585 (433 attuali contagiati, 2.136 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.188 (228 attuali contagiati, 955 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.985 (301 attuali contagiati, 1.666 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.067 (308 attuali contagiati, 1.745 guariti, 14 deceduti); Realmonte 679 (113 attuali contagiati, 562 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.212 (312 attuali contagiati, 2.869 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 484 (32 attuali contagiati, 425 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 352 (91 attuali contagiati, 253 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.241 (133 attuali contagiati, 1.103 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 128 (25 attuali contagiati, e 103 guariti); Santa Elisabetta 206 (32 attuali contagiati, 173 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 807 (88 attuali contagiati, 709 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 455 (46 attuali contagiati, 406 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.453 (684 attuali contagiati, 3.727 guariti e 42 deceduti); Siculiana 821 (130 attuali contagiati, 685 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 140 (23 attuali contagiati, 116 guariti e 1 deceduto).

Sono 32 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.