Il sindaco Miccichè ai ragazzi della Trinacria: “Grazie a tutti per quello che state facendo”

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, plaude all’ intervento di miglioramento del decoro della città da parte dei volontari dell’associazione “I ragazzi della Trinacria”. ” Questa volta la squadra di giovani coordinata dall’instancabile Salvatore Terrazzino- dice il primo cittadino- si è occupata delle scale e del terrapieno di via San Vito, proprio di fronte la Chiesa. Un fronte molto vasto, che solo un numero così elevato di giovani volenterosi poteva cambiare in poche ore. Io ho fatto la mia piccola parte offrendo loro un poco del materiale necessario per fare l’intervento. Ma il lavoro l’hanno fatto loro, i ragazzi della Trinacria. Di buon mattino si sono recati sul posto e mantenendo le prescrizioni anti assembramento, hanno cambiato il volto di questa piccola parte della città. E in quest’opera meritoria hanno coinvolto anche tanti giovani migranti della cooperativa socio-sanitaria Delfino che hanno dato il loro contributo e il deputato Michele Sodano con il suo team. E la gente ha dimostrato di capire e apprezzare quello che stavano facendo. Dalle finestre e dai balconi gli abitanti si affacciavano per ringraziare e offrire caffè, acqua e qualcosa da mangiare. Grazie ragazzi. Grazie a tutti per quello che state facendo. Si vede che anche voi amate Agrigento.”