Il sindaco Galanti illustra il Piano Amianto

LICATA. Un tavolo tecnico per la stesura del Piano Comunale Amianto a Licata, da trasmettere ai competenti uffici regionali. L’incontro, indetto dal sindaco Giuseppe Galanti, per questa mattina alle 11 avrà lo scopo di definire, nel dettaglio, i vari passaggi e le attribuzioni operative che dovranno essere messe in atto per il raggiungimento dell’obiettivo.

Già da alcuni mesi l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Galanti ha avviato l’iter dell’istruttoria per l’integrale applicazione della legge regionale sull’amianto. A tal proposito è stata già effettuata la mappatura, per mezzo di droni, sull’intero territorio comunale allo scopo di censire le effettive e reali quantità di manufatti in cemento – amianto presenti, con bassissime percentuali di possibili errori. Adesso si passerà alla fase successiva che prevede il coinvolgimento della Medicina del Lavoro (Spresal), dell’Ufficio di Igiene Pubblica di Licata e di tutti i possibili portatori di interessi per l’avvio delle ulteriori iniziative necessarie alla corretta ed indispensabile eliminazione di detto contaminante. Verranno intraprese ulteriori azioni di coinvolgimento di cittadini, associazioni, imprese e quanti altri, direttamente ed indirettamente, interessati al problema amianto allo scopo di mettere in campo azioni volte alla prevenzione del rischio e della tutela della salute.