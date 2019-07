Fortitudo Agrigento, Il saluto di De Nicolao: “Sicuro di una buona scelta”

AGRIGENTO. Giovanni De Nicolao è un giocatore della Fortitudo Agrigento. Il play maker classe ’96, sarà a disposizione di coach Devis Cagnardi. Il giocatore, si è detto “felice” della scelta fatta. Ecco le parole di coach Cagnardi e di Giovanni De Nicolao.

Coach Cagnardi: “La scelta di avere De Nicolao come playmaker della nostra squadra è la conseguenza, di un disegno mirato alla valorizzazione, di giocatori con un determinato profilo. Giovanni è un atleta giovane ma con un’esperienza formativa, sia sportiva che umana, non banale. Tecnicamente è un “regista” vecchia scuola, di quelli che si dedicano a difesa e costruzione di gioco, i suoi margini di miglioramento sono ampi e saranno obiettivo quotidiano per lui ed il nostro staff. Confidiamo nelle sue grandi motivazioni e nella volontà di continuare il suo sviluppo tecnico tattico. De Nicolao, avrà un ruolo centrale all’interno della squadra, ma cosa più importante, siamo convinti che il ragazzo abbia nelle sue doti umane la capacità di inserirsi al meglio nel gruppo che stiamo formando. Benvenuto Giovanni ed in bocca al lupo”.

Giovanni De Nicolao: “Sono davvero felice e sicuro di aver fatto la scelta giusta scegliendo Agrigento. Ho sempre ammirato e stimato la società da lontano e tutti mi hanno sempre parlato benissimo di Agrigento. Per la prossima stagione il coach, il direttore sportivo Cristian Mayer, ed il presidente Salvatore Moncada, stanno facendo un grande lavoro sul mercato. Mi aspetto di migliorare ogni giorno sia come squadra, che come individuo. Sono davvero carico e pronto a fare bene”.