I carabinieri della Stazione di Naro hanno avvisato il sindaco Milco Dalacchi che anche nel territorio narese ignoti delinquenti hanno tentato di mettere in atto la truffa telefonica del falso incidente stradale. Stamattina sono arrivate due segnalazioni: persone sconosciute hanno chiamato fingendosi carabinieri o avvocati, cercando di raggirare i cittadini con varie scuse, chiedendo soldi o gioielli.

“Non fidatevi! Se ricevete una chiamata sospetta: non date informazioni personali o bancarie; non consegnate denaro o oggetti di valore a sconosciuti – dice il sindaco di Naro -. Chiamate subito il 112 o la Stazione dei Carabinieri di Naro per verificare la veridicità della chiamata. Diffondete questo messaggio, soprattutto agli anziani e ai loro familiari. Restiamo vigili e proteggiamo la nostra comunità”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp